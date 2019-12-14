{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автобус перевернулся в центральной части Мексики

Один человек погиб, десятки пострадали

МЕХИКО, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и не менее 30 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Идальго в центральной части Мексики. Транспортное средство перевернулось на дороге в районе населенного пункта Ареналь, сообщил в субботу телеканал Televisa.

Пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
Открытое горение на складе в Башкирии ликвидировано
Площадь возгорания составляла 1500 кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС