Автобус перевернулся в центральной части Мексики

МЕХИКО, 14 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и не менее 30 получили травмы в ДТП с автобусом в штате Идальго в центральной части Мексики. Транспортное средство перевернулось на дороге в районе населенного пункта Ареналь, сообщил в субботу телеканал Televisa.

Пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы. По предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.