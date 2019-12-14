Одного человека ранили в результате стрельбы в ТЦ в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Стрельба была открыта в субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия). Один человек ранен, сообщила окружная полиция.

"Да, были выстрелы, но они не были беспорядочными", - говорится в Twitter органов правопорядка. "Новая информация указывает на то, что вовлеченные в инцидент стороны знают друг друга", - добавила полиция округа Кобб.

Полиция считает, что причиной случившегося была бытовая ссора. В настоящий момент идут поиски подозреваемого, скрывшегося с места происшествия.

ТЦ закрыт на вход и выход до завершения следственно-розыскных мероприятий. Полиция рассчитывает возобновить работу торгового центра до завершения субботы.