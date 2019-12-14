{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

Одного человека ранили в результате стрельбы в ТЦ в Джорджии

Полиция считает, что причиной стала бытовая ссора

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Стрельба была открыта в субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия). Один человек ранен, сообщила окружная полиция.

"Да, были выстрелы, но они не были беспорядочными", - говорится в Twitter органов правопорядка. "Новая информация указывает на то, что вовлеченные в инцидент стороны знают друг друга", - добавила полиция округа Кобб.

Полиция считает, что причиной случившегося была бытовая ссора. В настоящий момент идут поиски подозреваемого, скрывшегося с места происшествия.

ТЦ закрыт на вход и выход до завершения следственно-розыскных мероприятий. Полиция рассчитывает возобновить работу торгового центра до завершения субботы.

Теги
СШАСтрельба в США
Реклама на ТАСС
Экс-прокурора района Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Ольгу Швецову задержали в ходе расследования уголовного дела банды Гагиева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС