{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека отравились угарным газом при пожаре во Фрязине

Возгорание полностью потушили

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома во Фрязине, в результате четыре человека госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел в квартире на пятом этаже на улице Вокзальной, дом 10, кв. 134. В результате четыре человека госпитализированы с признаками отравления продуктами горения", - сказали в МЧС.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, 20 человек эвакуировались из дома самостоятельно, 10 - спасены пожарными.

В 03:50 пожар удалось локализовать на площади 42 кв. м, а около 05:00 - полностью потушить.

К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
Одного человека ранили в результате стрельбы в ТЦ в Джорджии
Полиция считает, что причиной стала бытовая ссора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС