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В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке. Она вросла в кожу

Для удаления крупы медики провели операцию
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© Артем Геодакян/ТАСС

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке состоится 16 декабря в Омске, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

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Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию.

"Мужчина находится под арестом, мать ребенка - под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоится завтра в 10:00 (7:00 мск). Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - сказала Болдинова.

В Управлении опеки и попечительства Омской области ТАСС рассказали, что ребенок сейчас находится с матерью.

"Решение об изъятии из семьи пока не принималось", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что не исключает вероятности лишения родительских прав. В пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области ТАСС сообщили, что мальчик три месяца жил в реабилитационном центре.

"Этот мужчина - отчим, поэтому прав как родитель на него [мальчика] не имеет. Опека мать прав не лишила и не ограничила в них, поэтому она пришла и забрала ребенка как официальный его представитель", - пояснили в Минтруда.

По данным следствия, мальчика ставили на гречку за малейшие провинности.

"Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы. Его могли так оставить на ночь, до 4-5 часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру", - рассказала Болдинова.

Теги
РоссияОмская область
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