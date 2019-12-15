Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

ТАСС, 15 декабря. Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине. Фельдшеры получили легкие травмы, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.

Минувшей ночью в приемное отделение Долинской ЦРБ обратились молодые люди, которые сообщили, что требуется медицинская помощь - женщина находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи сообщили, что по тому же адресу умер человек. На место прибыли две медбригады.

"У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру, их встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения. На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы", - говорится в распространенном сообщении министерства.

Когда один из фельдшеров попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул в лицо и рассек кожу. Когда его коллега попытался оказать первую помощь, один из присутствующих швырнул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.

"В настоящее время сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказана необходимая помощь. Продолжать трудовую деятельность в ближайшее время оба фельдшера не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы", - сообщает министерство.