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Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Одному из врачей рассекли кожу на лице, другому травмировали руку

ТАСС, 15 декабря. Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине. Фельдшеры получили легкие травмы, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства здравоохранения Сахалинской области.

Минувшей ночью в приемное отделение Долинской ЦРБ обратились молодые люди, которые сообщили, что требуется медицинская помощь - женщина находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи сообщили, что по тому же адресу умер человек. На место прибыли две медбригады.

"У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру, их встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения. На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы", - говорится в распространенном сообщении министерства.

Когда один из фельдшеров попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул в лицо и рассек кожу. Когда его коллега попытался оказать первую помощь, один из присутствующих швырнул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку.

"В настоящее время сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказана необходимая помощь. Продолжать трудовую деятельность в ближайшее время оба фельдшера не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы", - сообщает министерство.

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РоссияСахалинская область
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