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Затонувшую и всплывшую подлодку в Севастополе утилизируют

Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет, сообщили в пресс-службе Южного военного округа

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Затонувшая с плавучим доком списанная подводная лодка Черноморского флота Б-380, которая затем всплыла на поверхность, готовится к буксировке к месту утилизации, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации", - сказано в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, плавучий док ПД-16 остается над водой только на четверть надводной части, находящаяся внутри дока подлодка перевернулась на бок. Над водой осталась только верхняя часть плавдока - около 2 метров. Это не более четверти высоты той части строения, которая в нормальном положении находится над водой.

Подлодка Б-380 остается в доке. Она лежит на боку. Вокруг работают вспомогательные суда. Набережная Южной бухты около дока патрулируется военной полицией. В частности, ее сотрудники запрещают фотографировать бухту.

Плавучий док ПД-16 - понтонная металлическая конструкция для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн - был заложен в 1938 году и, по информации источника ТАСС в экстренных службах Севастополя, ушел под воду в его Южной бухте в ночь на 15 декабря. В доке долгие годы на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом" Б-380 (ранее "Горьковский комсомолец"), с весны 2016 года вошедшая в тендер Минобороны на утилизацию.

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РоссияСевастополь
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