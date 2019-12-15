Пожар на складе в Башкирии ликвидировали

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 1500 кв. метров на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии. На это потребовалось 11 с лишним часов, сообщили ТАСС в воскресенье пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"Пожар полностью ликвидирован в 04:50 мск", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на складе в селе Акбердино Иглинского района поступило в 17:30 мск в субботу. Произошло частичное обрушение конструкций склада. В тушении были задействованы 42 человека и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, проводится проверка.