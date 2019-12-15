{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на складе в Башкирии ликвидировали

Никто не пострадал

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 1500 кв. метров на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии. На это потребовалось 11 с лишним часов, сообщили ТАСС в воскресенье пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"Пожар полностью ликвидирован в 04:50 мск", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре на складе в селе Акбердино Иглинского района поступило в 17:30 мск в субботу. Произошло частичное обрушение конструкций склада. В тушении были задействованы 42 человека и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, проводится проверка.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Затонувшую и всплывшую подлодку в Севастополе утилизируют
Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет, сообщили в пресс-службе Южного военного округа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС