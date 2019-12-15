С опоры Крымского моста в Москве сняли мужчину

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту в центре Москвы было осложнено из-за неадекватного поведения мужчины, который залез на одну из опор моста. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Крымском мосту перекрыты две полосы для движения. Это связано с тем, что на одну из опор моста залез мужчина и начал что-то кричать. На месте присутствуют сотрудники ДПС", - сказала собеседница агентства. Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах отметил, что спасатели уже сняли возмутителя спокойствия с опоры моста, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС подтвердили данный факт. "В 13:30 пожарно-спасательные подразделения сняли мужчину с опоры Крымского моста при помощи автолестницы", - отметили в главке.

Как сообщается в 13:42 в Twitter столичного транспортного комплекса, движение на Крымском мосту после инцидента к этому времени было восстановлено в полном объеме.

В новость были внесены изменения (14:27 мск) - добавлена информация московского транспортного комплекса.