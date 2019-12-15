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Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве на борту самолета в Домодедово

Источник в экстренных службах сообщил, что самолет еще не вылетел из аэропорта в Краснодар

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о том, что на борту самолета, выполняющего рейс из московского аэропорта Домодедово в Краснодар, заложено взрывное устройство. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что на борту самолета рейсом Домодедово - Краснодар заложено взрывное устройство. На место для проверки информации направлен наряд полиции", - сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что самолет еще не вылетел из аэропорта Домодедово.

Теги
Россия
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