Полиция проверяет информацию о взрывном устройстве на борту самолета в Домодедово

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о том, что на борту самолета, выполняющего рейс из московского аэропорта Домодедово в Краснодар, заложено взрывное устройство. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что на борту самолета рейсом Домодедово - Краснодар заложено взрывное устройство. На место для проверки информации направлен наряд полиции", - сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что самолет еще не вылетел из аэропорта Домодедово.