Военная прокуратура начала проверку после инцидента с затонувшим в Севастополе плавдоком

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Военная прокуратура Черноморского флота начала проверку после того, как в ночь на воскресенье в Севастополе затонули плавдок и находившаяся в нем списанная подлодка, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Начата проверка. С сегодняшнего дня военная прокуратура занимается данным вопросом. На место выехал офицер, пока он работает на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док, в котором находилась подводная лодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Информации о пострадавших нет.