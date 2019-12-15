{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Астраханью погиб один человек при лобовом столкновении двух автомобилей

Еще пять человек доставили в больницу

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро госпитализированы в результате ДТП в Астраханской области с участием двух легковых автомобилей, один из которых загорелся после аварии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня днем на 33-м км автодороги Астрахань - Марфино на мокром покрытии произошло лобовое столкновение машин Opel Astra и Lada Granta. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу. От удара обе машины отбросило в кювет, а иномарка загорелась", - сказано в сообщении.

По данным полиции, управлявшая автомобилем Lada Granta девушка 1992 года рождения умерла на месте до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник ДТП и четыре его пассажира - местные жители 19-20 лет и гражданка Казахстана 2000 года рождения - получили травмы и были доставлены в медучреждение областного центра.

В связи с ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
В Нижегородской области перевернулся автобус
Пострадали 20 человек, 12 из них доставили в больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС