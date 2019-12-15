Под Астраханью погиб один человек при лобовом столкновении двух автомобилей

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро госпитализированы в результате ДТП в Астраханской области с участием двух легковых автомобилей, один из которых загорелся после аварии, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня днем на 33-м км автодороги Астрахань - Марфино на мокром покрытии произошло лобовое столкновение машин Opel Astra и Lada Granta. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу. От удара обе машины отбросило в кювет, а иномарка загорелась", - сказано в сообщении.

По данным полиции, управлявшая автомобилем Lada Granta девушка 1992 года рождения умерла на месте до приезда скорой помощи. Предполагаемый виновник ДТП и четыре его пассажира - местные жители 19-20 лет и гражданка Казахстана 2000 года рождения - получили травмы и были доставлены в медучреждение областного центра.

В связи с ДТП проводится проверка.