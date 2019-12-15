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В Нижегородской области перевернулся автобус

Пострадали 20 человек, 12 из них доставили в больницу
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

ТАСС, 15 декабря. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 20. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

"В результате ДТП в Балахнинском районе всего пострадали 20 человек, из них девятерым помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации. 12 человек доставлены в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла около 16:00 мск. В Госавтоинспекции уточнили, что автобус следовал из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением. "Он съехал с дороги слева, и автобус опрокинулся", - рассказали в ГИБДД. По уточненным данным МВД, в автобусе было 49 человек, среди них детей нет. Авария произошла на дороге местного значения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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