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ФСБ проводит следственные мероприятия с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Источник в правоохранительных органах сообщил, что информация о задержании Владимира Рублевского пока уточняется
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© Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ поводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим председателем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским, сообщили ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Информация о его задержании пока уточняется, добавил собеседник агентства.

"С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия. Работает ФСБ", - сказал источник.

Источник во властных структурах региона также сообщил ТАСС, что Рублевского опрашивают и, по предварительным данным, он будет доставлен в Москву. Официальным комментарием УФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС пока не располагает.

Рублевский покинул пост председателя городского комитета по благоустройству 14 октября. Обязанности председателя комитета временно исполняет первый заместитель его главы Сергей Малинин.

В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в картельном сговоре шести дорожных компаний в Петербурге с городским комитетом по благоустройству признаки преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Комиссия Санкт-Петербургского УФАС 18 октября признала СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", СПб ГУДСП "Курортное", АО "Автопарк №7 спецтранс" и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга нарушившими антимонопольное законодательство. В ходе расследования ведомство изучило 39 торгов, осуществленных в 2016-2019 годах на общую сумму более 24 млрд рублей.

Ситуация с уборкой снега в Петербурге

В январе губернатор города Александр Беглов выдал чиновникам лопаты для уборки улиц, на которых Государственная жилищная инспекция выявила нарушения. Наибольшее количество нарушений жилищные инспекторы выявили в Московском и Петроградском районах. Всего по итогам новогодних праздников Госжилинспекция возбудила 74 административных дела на общую сумму штрафных санкций 12,2 млн рублей.

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