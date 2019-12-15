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Полиция проводит проверку из-за дебоша в ночном клубе под Тверью

От сотрудников или посетителей заведения в полицию заявлений не поступало

ТАСС, 15 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту дебоша, произошедшего в ночь на воскресенье в одном из ночных клубов в Тверской области, и возможного участия в драке депутата Вышневолоцкого городского округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Драка между посетителями ночного клуба произошла в Вышнем Волочке. Как отмечается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на гостей заведения, одним из зачинщиков драки стал депутат Вышневолоцкого городского округа.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего: был ли конфликт, между кем и кем, в настоящее время это заведение закрыто. Там просмотрят камеры видеонаблюдения. Никаких заявлений в полицию от посетителей, от сотрудников данного увеселительного заведения не поступало", - сказала собеседница агентства.

По информации управления МВД по региону, каких-либо обращений по факту причинения травм посетителям ночного клуба в медицинские учреждения не поступало.

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