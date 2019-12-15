В Новосибирской области загорелся склад по хранению пуха

ТАСС, 15 декабря. Склад по хранению пуха горит в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар начался в воскресенье в селе Довольное. "<...> произошло обрушение кровли. Площадь пожара составляет 2100 кв. метров", - сказал представитель МЧС.

В ГУ МЧС по региону сообщили о ликвидации открытого горения. "Открытое горение было ликвидировано в 21:47 (17:47 мск)", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило 15 декабря 14:26 (10:26 мск). Возгорание удалось локализовать в 19:41 (15:41 мск). В тушении задействовали 22 человека и восемь единиц техники. Причины пожара будут устанавливаться после ликвидации огня.

Комментарий главы района

Глава Доволенского района Геннадий Калюжный сообщил ТАСС, что горит склад производства "Сибирский пух". "Это производство по переработке пуха, одно из лучших в стране. Стояло дорогое, импортное китайское оборудование. Пух импортировался в шесть стран мира. Практически все выгорело, почти все оборудование погибло", - сказал Калюжный.

По его словам, причины пожара уточняются. Он отметил, что пострадавших нет, хотя работники присутствовали в здании, когда начался пожар.

ООО "Сибирский Пух" основано в 2007 году. В основу производства поставлена линия по глубокой переработке пухо-перового сырья. В 2017 и 2018 году было введено новое оборудование.

В новость в 21:14 мск внесены изменения - добавлены подробности.