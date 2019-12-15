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Источник: героиня статьи "Героин - собственность модели" скрылась от органов правосудия

Как сообщили в правоохранительных органах, в октябре в суде должно было начаться рассмотрение уголовного дела Анны Глазовой, однако она не явилась на заседание

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Героиня заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин - собственность модели" Анна Глазова (Тэо Логос), находящаяся под подпиской о невыезде в связи с рассмотрением в суде дела о хранении наркотиков, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В октябре должно было начаться рассмотрение ее уголовного дела в Кузьминском суде Москвы. Однако она не явилась на заседание, ее местонахождение неизвестно. Сейчас решается вопрос об объявлении подсудимой в розыск",- сказал собеседник агентства.

В Кузьминском суде ТАСС подтвердили, что Глазова не явилась на заседание в назначенное время. "В связи с этим заседание отложено до 25 декабря", - сказали в суде, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Полицейские 31 января задержали 27-летнюю Глазову в Москве. При задержании у нее была обнаружена, изъята и отправлена на экспертизу прозрачная банка с героином массой 0,4 грамма. Глазова находилась в федеральном розыске по подозрению в незаконном хранении, приобретении, изготовлении и перевозке наркотиков (ч. 1 ст 228 УК РФ). Суд арестовал Глазову, однако позднее ей была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже она поменяла имя и фамилию на Тэо Логос.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что была проведена проверка материала "Героин - собственность модели" на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. Статья была опубликована на одном из интернет-ресурсов. Решение о блокировке статьи было принято исходя из того, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. В материале говорилось о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник.

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