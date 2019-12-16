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СМИ: почти 40 человек пострадали от землетрясения на Филиппинах

Ранее агентство Reuters сообщало, что жертвой стихии стала шестилетняя девочка

ТАСС, 16 декабря. По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного в воскресенье у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом сообщила газета Manila Bulletin.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что жертвой стихии стала шестилетняя девочка. Она погибла при обрушении стены.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.

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Филиппины
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