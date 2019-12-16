У двоих жителей Приморья изъяли более 600 боеприпасов для огнестрельного оружия

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Приморском крае в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих жителей села Покровка, у них изъяли более 600 боеприпасов и огнестрельное оружие, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД России.

"В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.