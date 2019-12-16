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Пожар в офисном помещении в Омске потушили

Площадь возгорания составила 100 кв. м

ОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили в Омске возгорание площадью около 100 кв. м, которое возникло в понедельник рано утром в офисном помещении. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Пожар ликвидирован в 08:29 (05:29 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались 43 человека и 13 единиц техники. Работало три звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в офисном помещении на втором этаже восьмиэтажного здания поступило в 05:50 (02:50 мск), в 06:15 (03:15 мск) пожар локализовали, в 06:53 (03:53 мск) ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, пострадавших нет.

Теги
РоссияОмская область
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