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Из ограбленной в Москве квартиры забрали коллекцию монет и 650 тыс. рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Разбой"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пятеро неизвестных в масках ограбили квартиру на юго-востоке Москвы. Грабители, связав жильцов и угрожая им ножом, забрали 650 тыс. рублей и коллекцию памятных монет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали в главке, сообщение о квартирном грабеже поступило 15 декабря. "Установлено, что пятеро неизвестных в масках "балаклава" подошли к сыну и его отцу-пенсионеру, которые выходили из квартиры, и, угрожая предположительно ножом, зашли вместе с ними в помещение. Злоумышленники связали их скотчем, а также находившихся в квартире еще двух человек, затем открыто похитили 650 тыс. рублей, коллекцию стандартных памятных монет 2000-2019 годов в количестве 1298 штук, и скрылись на автомобиле "Хёндэ-Солярис", - сказали в полиции.

Материальный ущерб составил 650 тыс. рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

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Россия
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