Жителя Петербурга задержали за стрельбу из ружья по жене и дочери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Невского района Санкт-Петербурга, который стрелял с балкона своей квартиры из охотничьего ружья по жене и дочери, находившимся во дворе дома. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, попасть в них злоумышленнику не удалось.

"После ссоры со своей женой, находясь на балконе квартиры дома № 25 по Советскому проспекту, [он] произвел несколько выстрелов из своего охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе на улице. В результате стрельбы пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье. В полицию позвонила дочь задержанного и сообщила, что ее отец с балкона стреляет по людям. На место был отправлен наряд полиции, который установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь с балкона. В полиции на задержанного составили протокол по статье 20.13 КоАП ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах").