СК завершил расследование дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Шестуна

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В окончательной редакции Шестуну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Незаконная предпринимательская деятельность", "Получение взятки в особо крупном размере").

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 по 2018 год. В этот период, считает следствие, чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год Шестун совместно с предполагаемыми подельниками Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр".

Следователи получили доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей. Оно было оформлено как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц. "При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленных на их имя объектов недвижимости. Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, по первому из которых судом взыскано в доход государства имущества на сумму около 2,2 млрд рублей, а второй иск находится на стадии рассмотрения" - сказала Петренко. Шестуну вменяется и получение взяток на общую сумму свыше 9,9 млн рублей.

"В отношении фигурантов уголовного дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова выделены материалы в отдельное производство в связи с их розыском", - добавила Петренко.

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