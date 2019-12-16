В Астрахани у жителя Дагестана изъяли 800 кг осетровых

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Пограничное управление возбудило уголовное дело в отношении жителя Дагестана, у которого в ноябре при осмотре машины был обнаружен тайник с рыбой осетровых пород. Всего было изъято 800 кг рыбы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

"Отделом дознания Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Республики Дагестан по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"). По данной статье предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Подозреваемый был задержан в городе в ноябре. В кузове его машины был обнаружен тайник с 263 экземплярами русского осетра общим весом 800 кг. Вся рыба имела следы незаконной добычи. В итоге было установлено, что ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 36 млн рублей.