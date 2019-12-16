В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В 10 школ Москвы поступили анонимные сообщения с информацией о том, что в них заложены взрывные устройства. Для проверки информации и обследования территории на места выехали специалисты экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник информация о минировании поступила в одну из детских больниц на севере Москвы. Также неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в нескольких районных судов столицы. Посетителей и сотрудников эвакуировали в целях безопасности.