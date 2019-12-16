Суд приговорил экс-члена столичной ОНК Набиуллина к 4 годам условно за мошенничество

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил путем частичного сложения наказаний приговорить Набиуллина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года", - зачитала приговор судья Катерина Кариченко. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимым и наличие у него ряда заболеваний. Деньги судья постановила вернуть потерпевшему, муляжи денег - в ФСБ.

Суд признал Набиуллина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере", "Мошенничество в крупном размере"). Гособвинитель просил назначить подсудимому пять лет лишения свободы. Первоначально Набиуллин не признавал вину, но затем сделал это частично, погасив одному из потерпевших материальный ущерб на сумму 300 тыс. рублей.

Он был задержан и арестован в начале декабря 2017 года. 5 марта 2019 года Московский городской суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, 6 декабря 2017 года Набиуллин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-разыскного мероприятия, более 29 млн рублей. За эти деньги он обещал помощь в направлении арестованного банкира Ильдара Клеблеева на медицинское освидетельствование и изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. В действительности такой возможности он не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Второй вменяемый ему эпизод мошенничества связан с событиями сентября 2017 года, когда он посещал в СИЗО находящегося под следствием мужчину и требовал от него деньги за смягчение меры пресечения.