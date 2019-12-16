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В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек

Инцидент произошел в Энгельсе

САРАТОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Пять человек, по уточненным данным, пострадали в результате аварии маршрутным микроавтобусом в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее в ГИБДД региона сообщили, что в Энгельсе, по предварительным данным, водитель микроавтобуса маршрута № 416А допустил столкновение транспорта со световой опорой. В момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, четверо из них, по данным ГИБДД, были доставлены в медицинское учреждение.

"По предварительным данным, в настоящий момент в результате аварии госпитализированы пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства, добавив, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
РоссияСаратовская область
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