В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили, что в зданиях пяти вокзалов в Москве заложены взрывные устройства, проводится проверка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в понедельник все аэропорты Москвы получили сообщения с угрозами взрывов. "Вслед за аэропортами неизвестный сообщил о взрывчатке в зданиях Киевского, Ленинградского, Курского, Белорусского и Павелецкого вокзалов, на месте работают сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Оперативные службы 16 декабря также проверяют 10 московских судов, свыше 10 школ, детскую больницу на севере столицы из-за анонимных сообщений о минировании. По данным источника ТАСС в экстренных службах, о заложенных в судах взрывных устройствах чаще всего сообщают в электронных письмах, о бомбах в школах - по телефону директорам учебных заведений.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов более 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа, по предварительным данным, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.