СК выясняет обстоятельства смерти 12-летнего школьника в в Смоленской области

ТАСС, 16 декабря. Следственное управление СК РФ по Смоленской области проводи проверку по факту смерти двенадцатилетнего школьника в городе Рославле, которая, по данным СМИ наступила после употребления снюса и газа для заправки зажигалок. Об это в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Смоленское издание "i-Ru" 15 декабря сообщила, что подросток вместе с шестью приятелями употребил снюс и вдыхал газ для заправки зажигалок в подъезде одного из многоквартирных домов. После этого ему стало плохо, он потерял сознание. Приехавшая бригада медиков оказывала помощь, но ребенок умер.

"Начата доследственная проверка по факту обнаружения 15 декабря текущего года тела 12-летнего школьника в Рославле. Следователи проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится на сайте следственного управления.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, следователи также выясняют социальный статус семьи, и состоял ли ребенок на учете в надзорных органах.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики и при использовании помещают между десной и губой. В России оптовая и розничная продажа снюса запрещена с 2015 года. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина, такую же дозу человек может получить, выкурив одновременно две пачки сигарет.