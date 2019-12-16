В Краснодаре горит хлебзавод

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. В Краснодаре загорелся хлебозавод, площадь возгорания составляет до 200 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар на улице Кожевенной в Краснодаре произошел около 12:47 мск, загорелась кровля здания на территории хлебзавода, площадь составляла около 50 кв. метров.

"Ориентировочно, площадь увеличилась до 200 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящий момент пожар локализован.

"13:33 мск [объявлена] локализация", - говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, была проведена эвакуация персонала.

Генеральный директор ООО "Каравая Кубани" Ирина Цымбал сообщила, что возгорание произошло на территории филиала хлебзавода, головной офис которого расположен на улице Российской в Краснодаре. Мощность производства составляет порядка 90 тонн в сутки. По ее словам, ущерб невелик. Предварительно, пострадало только здание. В филиале производили городской хлеб, батоны.

"Приостанавливать производство не планируется, объемы филиала возьмет на себя головной офис", - сообщила собеседница агентства.

В новость были внесены изменения (14:17 мск) - добавлены подробности.