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СК возбудил дело о халатности при оценке состояния автодорог в Рязанской области

Ущерб бюджету региона от ненадлежащего исполнения контракта оценивается примерно в 4 млн рублей

ТАСС, 16 декабря. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности при обследовании и оценке технического состояния автомобильных дорог в Рязанской области, сообщается в понедельник на официальном сайте СК России.

"В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения контракта по обследованию и оценке технического состояния автомобильных дорог. В результате бюджету области причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа по октябрь 2018 года сотрудники Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области ненадлежащим образом приняли работы по госконтракту, который предусматривал обследование и оценку технического состояния автодорог регионального и межмуниципального значения. Из-за неправильной фиксации дефектов покрытия проезжей части, неверных сведений базы данных, нарушений при расчете глубины колеи, использования непроверенной дорожной лаборатории бюджет области понес убытки.

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РоссияРязанская область
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