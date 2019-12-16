Бывшего министра финансов Подмосковья Кузнецова приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
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"Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Ирина Вырышева.
Такэже суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова.