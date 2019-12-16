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Автобус с 40 пассажирами загорелся на трассе в Волгоградской области

В результате инцидента никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Моторный отсек автобуса Neoplan, следовавшего из Дагестана в Москву, загорелся в понедельник на федеральной трассе в Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по региону.

"Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение, что на 911-м км федеральной трассы "Москва - Волгоград" во время движения произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan, следовавшего из Дагестана в Москву. Порядка 40 пассажиров были эвакуированы, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, 12 декабря автобус прошел очередной технический контроль, нарушений выявлено не было.

Теги
РоссияДагестанВолгоградская область
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