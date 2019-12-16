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В Анапе подросток умер на приеме у врача

Мальчик попал в больницу с гайморитом, медики провели процедуру, после которой состояние ребенка ухудшилось

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 13-летнему пациенту ГБУЗ "Городская больница города Анапа" (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок обратился за помощью в больницу, у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит, врачи провели пункцию и промывку гайморовых пазух. После этого состояние подростка ухудшилось, его перевели в реанимацию. "Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК.

Теги
РоссияКраснодарский край
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