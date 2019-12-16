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Дело историка Олега Соколова

Адвокат Соколова заявил о новых попытках подзащитного покончить с собой в СИЗО

По словам Александра Почуева, подозреваемый в убийстве Олег Соколов ранее уже пытался совершить суицид во время следственных действий
Александр Почуев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александр Почуев
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный несколько раз предпринял попытку покончить с собой, в том числе находясь в следственном изоляторе. Об этом Почуев в понедельник сообщил журналистам после рассмотрения его апелляционной жалобы на арест историка.

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Ранее защитник сообщал, что Соколов уже пытался совершить суицид во время следственных действий. "Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой. Одна из них - в СИЗО", - сказал адвокат.

При этом защитник не уточнил, в каком из изоляторов - московской "Бутырке" или в петербургских "Крестах" - Соколов пытался это сделать. В СИЗО Петербурга историк провел больше времени после ареста. В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти ТАСС сообщили, что не комментируют подобную информацию, поскольку данные о подследственных не разглашаются.

По решению суда Соколов заключен под стражу сроком на два месяца, позже горсуд оставил арест в силе, отклонив жалобу адвоката. Соколова отправили в петербургское СИЗО "Кресты", оттуда - в московский изолятор "Бутырка", из которого он был переведен в центр психиатрии имени Владимира Петровича Сербского для психолого-психиатрической экспертизы.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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