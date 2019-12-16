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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

ОСК через две недели представит первые результаты расследования пожара на "Кузнецове"

Ремонтные работы на крейсере, по словам президента корпорации, возобновятся после того, как специалистам разрешат попасть в пострадавшую от огня часть корабля
Крейсер "Адмирал Кузнецов" Лев Федосеев/ТАСС
Описание
Крейсер "Адмирал Кузнецов"
© Лев Федосеев/ТАСС
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сможет представить первые результаты расследования пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" через две недели. Об этом в понедельник ТАСС сообщил ее президент Алексей Рахманов.

"Раньше, чем через две недели, мне сказать вам будет нечего", - сказал глава корпорации, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования пожара и оценке нанесенного ущерба.

Говоря о продолжении ремонтных работ на крейсере, Рахманов отметил, что они будут возобновлены после разрешения доступа специалистов в пострадавшую при пожаре часть корабля.

Теги
РоссияМурманская областьПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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