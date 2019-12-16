ОСК через две недели представит первые результаты расследования пожара на "Кузнецове"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сможет представить первые результаты расследования пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" через две недели. Об этом в понедельник ТАСС сообщил ее президент Алексей Рахманов.

"Раньше, чем через две недели, мне сказать вам будет нечего", - сказал глава корпорации, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования пожара и оценке нанесенного ущерба.

Говоря о продолжении ремонтных работ на крейсере, Рахманов отметил, что они будут возобновлены после разрешения доступа специалистов в пострадавшую при пожаре часть корабля.