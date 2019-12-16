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Минздрав Кубани не выявил нарушений в больнице в Анапе, где на приеме умер подросток

Подросток попал в реанимацию и вскоре умер после того, как в больнице ему провели пункцию и промывку гайморовых пазух

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства здравоохранения Краснодарского края провели внутреннюю проверку в связи с гибелью подростка в городской больнице в Анапе, нарушений в оказании медицинской помощи не выявлено, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

В понедельник следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти 13-летнего подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе.

"Медицинская помощь, а также реанимационные мероприятия были оказаны в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Все необходимые для следствия материалы переданы в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок обратился за помощью в больницу, у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит, врачи провели пункцию и промывку гайморовых пазух. После этого состояние подростка ухудшилось, его перевели в реанимацию, через непродолжительное время он умер.

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РоссияКраснодарский край
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