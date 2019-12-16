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Убийство Павла Шеремета

Адвокат заявил, что обвиняемая в убийстве Шеремета будет сотрудничать со следствием

Юлия Кузьменко не признает себя виновной в этом деле

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Обвиняемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко готова сотрудничать со следствием, но не признает себя виновной в этом деле. Об этом сообщил в понедельник ее адвокат Влад Добош.

"Слова, которые Юлия Кузьменко просила донести до всех. Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям", - привел слова подзащитной адвокат на своей странице в Facebook.

"Мне боятся нечего, потому что я не совершала это страшное преступление и знаю, что правда за мной, - утверждает Кузьменко. - Я уверена, что общество не даст им бесконечно фальсифицировать дело против меня!"

Кузьменко пообещала "публично растоптать" репутацию "каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу" в случае, если ее невиновность будет доказана.

В четверг украинские правоохранительные органы объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Печерский районный суд Киева на заседании, которое началось в пятницу и продлилось до утра субботы, постановил взять Антоненко под стражу на два месяца. Такая же мера пресечения избрана и для Кузьменко, которая, как считает следствие, и установила в машине журналиста взрывное устройство. Дугарь суд отправил под домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, последние пять лет жизни проживал и работал на Украине. Он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.

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УкраинаУбийство Павла Шеремета
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