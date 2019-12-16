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Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Коми

Еще четверо пострадали

СЫКТЫВКАР, 16 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Ухте в Республике Коми. Из дома эвакуированы 30 человек, девять спасены, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по региону.

"16 декабря в 16:31 мск поступило сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме по Набережной Нефтяников в Ухте. Эвакуировано 30 человек, девять человек спасены звеньями газодымозащитников. Шесть человек пострадавших, из них двое погибших. Три человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, детей среди пострадавших нет, личности погибших устанавливаются. Пожар локализован на площади в 50 кв. м. На месте продолжают работать пожарные и спасатели. Привлечено пять звеньев газодымозащитников - 35 человек, задействовано восемь единиц техники. Причины возгорания выясняются.

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