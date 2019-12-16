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Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен

Для управления судном оставили одного моряка
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© AP photo/Farah Abdi Warsameh

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Об этом сообщил в понедельник владелец судна, британская компания Union Maritime Ltd.

"Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", - говорится в заявлении судовладельца.

В свою очередь, специализирующееся на морских новостях лондонское издание Lloyd's List передало, что танкер Duke, который шел под флагом Маршалловых островов, был атакован в Гвинейском заливе в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. По его данным, пираты захватили 20 членов экипажа, в состав которого входили граждане Индии и Нигерии, оставив одного моряка для управления судном.

В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.

Теги
АнголаГвинеяКамерунЛиберияНигерТогоИндияВеликобританияМаршалловы Острова
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