В Ростове-на-Дону взорвалась газовая цистерна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате взрыва, который произошел в полуприцепе с газовой цистерной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в понедельник в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

"В Октябрьском районе на ул. Вавилова в частном доме при проведении ремонтных работ в полуприцепе с газовой цистерной произошел взрыв", - говорится в сообщении управления на странице в Instagram.

В результате взрыва пострадал мужчина, который умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.