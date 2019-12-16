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В Ростове-на-Дону взорвалась газовая цистерна

В результате ЧП погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате взрыва, который произошел в полуприцепе с газовой цистерной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в понедельник в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

"В Октябрьском районе на ул. Вавилова в частном доме при проведении ремонтных работ в полуприцепе с газовой цистерной произошел взрыв", - говорится в сообщении управления на странице в Instagram.

В результате взрыва пострадал мужчина, который умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

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РоссияРостовская область
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