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В Подмосковье на берегу реки найдено обезглавленное тело мужчины

Личность погибшего устанавливается

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обезглавленное тело мужчины найдено на берегу реки в Рузе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново без головы и кистей рук обнаружено тело неизвестного мужчины, давность наступления смерти которого около пяти суток", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. Сейчас устанавливается личность погибшего.

10 декабря в подмосковной деревне Никифорово москвичу отрубили голову во время фотосъемки животных.

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