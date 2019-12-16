В Подмосковье на берегу реки найдено обезглавленное тело мужчины

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Обезглавленное тело мужчины найдено на берегу реки в Рузе. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново без головы и кистей рук обнаружено тело неизвестного мужчины, давность наступления смерти которого около пяти суток", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. Сейчас устанавливается личность погибшего.

10 декабря в подмосковной деревне Никифорово москвичу отрубили голову во время фотосъемки животных.