В Бурятии будут судить директора школы, где подросток напал на учеников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении директора школы в Улан-Удэ Сергея Разуваева, где подросток напал на учеников, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора средней образовательной школы №5 Улан-Удэ Сергея Разуваева. Собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - сообщила Петренко.

Разуваева обвиняют в растрате бюджетных средств и халатности. По данным следствия, в 2017 году он предоставил в администрацию Улан-Удэ для оплаты договор аренды автомобиля и акты выполненных работ с ложными сведениями. В администрации обнаружили это, деньги выплачены не были. Кроме того, в 2017-2018 годах Разуваев не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы. "В частности, он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций, но не сделал этого", - пояснила представитель СК.