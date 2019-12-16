Обвинение попросило о третьей по счету экспертизе по делу Серебренникова

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственное обвинение в понедельник попросило суд признать недопустимым доказательством результаты второй экспертизы по делу режиссера Кирилла Серебренникова и провести новую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой Софьи Апфельбаум.

"Обвинение попросило суд о проведении новой, третьей по счету экспертизы по делу Серебренникова. Суд дал защите время до среды для подготовки своей позиции", - сказала адвокат.

Поверинова пояснила, что прокурор Михаил Резниченко попросил суд не учитывать выводы повторной экспертизы в связи с тем, что в ее проведении принимали участие театральные деятели, имеющие связи с подсудимыми и потому якобы заинтересованные. "Это глупость полная. В театральной среде все друг друга знают. Эксперты давали подписку, они несут ответственность за обоснованность своих выводов", - прокомментировала позицию прокуратуры защитник.

Просьбу о проведении третьей экспертизы адвокат оценила как одновременный отказ обвинения от первой экспертизы, проведенной на стадии следствия и подтвердившей факт хищений. "Прокуратура понимает, что первая экспертиза проведена так безграмотно, что они с ней ничего не добьются, и поэтому просят новую", - пояснила Поверинова.

Защита на предстоящем в среду заседании выскажет свое отношение к ходатайству обвинения, после чего суд примет решение.