Источник: в Ростове-на-Дону зампрокурора и сотрудника розыска заподозрили во взятках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Заместителя прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону, сотрудника уголовного розыска полиции и адвоката задержали по подозрению в получении взятки и пособничестве при получении взятки, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"Им вменяется получение взятки и посредничество во взятке на сумму 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, согласно данным следствия, деньги были предназначены за закрытие уголовного дела местного жителя, обвиняемого в краже.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.