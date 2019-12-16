В Польше из здания суда эвакуировали около 400 человек из-за посылки с белым порошком

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 400 человек эвакуировали в понедельник из здания Окружного суда в польском городе Катовице после обнаружения в одной из посылок белого порошка и письма с угрозами. Как сообщила газета Dziennik Zachodni, подозрительное вещество оказалось обычной мукой.

На место ЧП прибыли 15 пожарных бригад - около 40 спасателей. После эвакуации и перекрытия ближайшей улицы здание обследовали эксперты-химики. Находившихся в помещении с подозрительной посылкой сотрудников изолировали и проверили.

На данный момент оцепление снято.