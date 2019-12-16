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Полиция задержала мужчин, устроивших стрельбу из машины в центре Перми

Злоумышленник стрелял холостыми патронами

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчин, которые в выходные устроили стрельбу из автомата из автомобиля в центре Перми. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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В воскресенье в соцсетях и местных СМИ появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как мужчина стреляет из автомата вверх из окна с пассажирского сиденья автомобиля. По информации изданий, инцидент произошел ночью у одного из клубов. Никто не пострадал. Полиция начала проверку.

"Лица, причастные к инциденту, установлены и доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, при стрельбе использовали холостые патроны.

Теги
РоссияПермский край
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