{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

В силовых структурах уточнили, что оружие могло быть выкопано на местах боев Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проводят операцию по изъятию арсенала оружия из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Там из дома изымают оружие, возможно копанное (выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что другие подробности происходящего пока уточняются.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Венесуэле более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Один человек погиб, ведется расследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС