Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проводят операцию по изъятию арсенала оружия из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Там из дома изымают оружие, возможно копанное (выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что другие подробности происходящего пока уточняются.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.