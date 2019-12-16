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Энергетики в Ингушетии полностью восстановили энергоснабжение в Малгобекском районе

Без электричества из-за аварии ранее остались около 47,8 тыс. человек

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершили восстановительные работы после отключения воздушной линии в Малгобекском районе республики, электричество подано всем жителям района, сообщили ТАСС в пресс-службе энергокомпании.

На сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России сообщалось, что около 47,8 тыс. жителей Ингушетии остались без электроснабжения в результате аварии на сетях в ночь на понедельник.

"Специалисты Ингушского филиала компании "Россети Северный Кавказ" к 20:23 мск возобновили энергоснабжение потребителей Малгобекского района республики. Всего в работах были задействованы 30 специалистов, привлекались четыре единицы специализированной техники. Энергетики не прекращали работы до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияИнгушетия
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