Энергетики в Ингушетии полностью восстановили энергоснабжение в Малгобекском районе

МАГАС, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" завершили восстановительные работы после отключения воздушной линии в Малгобекском районе республики, электричество подано всем жителям района, сообщили ТАСС в пресс-службе энергокомпании.

На сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России сообщалось, что около 47,8 тыс. жителей Ингушетии остались без электроснабжения в результате аварии на сетях в ночь на понедельник.

"Специалисты Ингушского филиала компании "Россети Северный Кавказ" к 20:23 мск возобновили энергоснабжение потребителей Малгобекского района республики. Всего в работах были задействованы 30 специалистов, привлекались четыре единицы специализированной техники. Энергетики не прекращали работы до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей", - говорится в сообщении.