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Прокурор обжаловал приговор экс-участкового из Москвы, фабриковавшего дела о наркотиках

Суд назначил Константину Данилочкину наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гособвинение подало апелляционное представление на приговор Пресненского суда Москвы, который назначил три года колонии общего режима бывшему столичному полицейскому, участковому по району Арбат Константину Данилочкину, фабриковавшему уголовные дела о хранении наркотиков для улучшения своих служебных показателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Данилочкину", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Белова. Приговор также обжаловал и сам осужденный.

В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить Данилочкину наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Данилочкин был признан виновным по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Вместе с тем, районный суд признал бывшего участкового невиновным по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере") и оправдал экс-полицейского в связи с его непричастностью к совершению преступления. Кроме того, суд переквалифицировал Данилочкину обвинение на менее тяжкое - с части 3 на часть 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Участкового Данилочкина задержали в августе 2018 года по подозрению в том, что он делал в Москве закладки с наркотическими веществами, после чего размещал объявления в интернете и якобы раскрывал эти преступления, задерживая преступников с поличным. Изначально ему предъявили обвинения в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и превышении должностных полномочий. После ареста Данилочкина в ходе предварительного следствия его уволили со службы, а нескольких его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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