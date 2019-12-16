{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка "Югра" Чернову освободили из СИЗО

Ее отправили под домашний арест

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения и отпустил под домашний арест экс-директора столичного филиала банка "Югра" Нину Чернову, которая является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд изменил Черновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с установленным ранее судом первой инстанции сроком до 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин был задержан в апреле сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Экс-директор столичного филиала банка "Югра" Нина Чернова в рамках этого дела была взята под стражу и находилась в СИЗО почти полгода. Кроме того, под домашний арест были отправлены бывший президент банка Алексей Нефедов и бывший председатель правления Дмитрий Шиляев. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто из них не признал и отказался давать показания по существу предъявленных обвинений. Срок предварительного следствия установлен до 18 февраля.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ. "Югра" на момент задержания Хотина занимала 30-е место среди российских банков по размеру активов (данные на июль 2016 года). Банку удалось подняться на эту позицию с 272-го места в 2014 году. Лицензию у банка отозвали в июле 2017 года, в том числе из-за финансирования проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц и отсутствия адекватных резервов. Банк был признан банкротом в сентябре 2018 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В управлении казначейства по Дагестану рассказали о причине выемки документов в ведомстве
Сообщается, что документы изымали в рамках уголовного дела о хищении адвокатом денежных средств у своих доверителей, взысканных по искам к казне РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС