Фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка "Югра" Чернову освободили из СИЗО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения и отпустил под домашний арест экс-директора столичного филиала банка "Югра" Нину Чернову, которая является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд изменил Черновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с установленным ранее судом первой инстанции сроком до 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин был задержан в апреле сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Экс-директор столичного филиала банка "Югра" Нина Чернова в рамках этого дела была взята под стражу и находилась в СИЗО почти полгода. Кроме того, под домашний арест были отправлены бывший президент банка Алексей Нефедов и бывший председатель правления Дмитрий Шиляев. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто из них не признал и отказался давать показания по существу предъявленных обвинений. Срок предварительного следствия установлен до 18 февраля.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ. "Югра" на момент задержания Хотина занимала 30-е место среди российских банков по размеру активов (данные на июль 2016 года). Банку удалось подняться на эту позицию с 272-го места в 2014 году. Лицензию у банка отозвали в июле 2017 года, в том числе из-за финансирования проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц и отсутствия адекватных резервов. Банк был признан банкротом в сентябре 2018 года.